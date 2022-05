64 - Stealthing

Michelle ist 20 Jahre alt. Sie ist immer wieder auf einer Datingplattform unterwegs. Hier lernt sie Alex kennen. Laut seinem Profil ist Alex 27 Jahre alt. Was Michelle nicht weiß: Alex heißt in Wirklichkeit Phillip und ist auch keine 27 Jahre mehr alt, sondern schon 35 und er wird etwas tun, was sie definitiv nicht will. Es geht um eine Tat, die auch für die Justiz hier in Deutschland noch sehr neu ist.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie kam es zu dieser Tat?

(18:11) Stealthing - Diese Fälle gab es noch.

(23:11) Justizexpertin Elena - Wann kann ein Polizist seinen Job verlieren?

(26:20) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

