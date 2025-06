67 - Spontaner Mord

Eigentlich wollte eine Frau in Nordrhein-Westfalen nur die Einkäufe in der Wohnung abstellen. Doch dann fällt ihr der Bauschutt in ihrem Flur auf…

Anfang August 2012 wird am Vormittag in einer Pension eingebrochen. Der Einbrecher hat sichergestellt, dass die Pensionsbetreiber nicht zu Hause sind. Als er den Tresor knacken will, wird er aber von jemandem überrascht.

Außerdem klären wir in dieser Folge mit unserer Justizexpertin Elena: Wie kann man als Anwältin jemanden verteidigen, der möglicherweise eine schlimme Straftat begangen hat?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie kam es zu dieser Tat?

(23:21) Wie geht das? - Wie kann man als Anwältin jemanden verteidigen, der möglicherweise eine schlimme Straftat begangen hat?

(27:50) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.