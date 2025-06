68 - Geldgier

Wie unterscheiden sich weibliche Straftäterinnen von männlichen Tätern? Kriminalpsychologin Lydia Benecke zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Außerdem spricht sie mit uns über eine ganz besondere Frau hinter diesem Fall:

Im August 2018 wird eine Polizeistreife zu einer Wohnung in Tegernsee gerufen. Was auf den ersten Blick wie ein Suizid aussieht, wird sich später als Mord herausstellen...

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Hinweis: In dieser Folge geht es um die Themen Suizid und sexuellen Missbrauch. Wenn du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, kannst du dich anonym und kostenfrei hier melden:

Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222, online kannst du auch chatten.

Nummer gegen Kummer: 116 111.

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie kam es zu dieser Tat?

(28:13) Interview - Kriminalpsychologin Lydia Benecke erklärt: Wie unterscheiden sich weibliche Straftäterinnen von männlichen Tätern?

(1:02:50) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.