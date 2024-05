69 Warum wir ungern Geld ausgeben & "russisches Gesetz" in Georgien

Die njetten Mädchen sind wieder zurück – KAYF! Während Walerija krank war, hat sie etwas Zeit gehabt, die letzten Tage Revue passieren zu lassen und nutzt die Frage der Woche, um Vika etwas zu gestehen. Sie stand nämlich vor einem Dilemma, das sich nur mit 30€ lösen ließ. Wieso fiel es ihr so schwer, dieses Geld auszugeben? Was hat ein russischer Taxifahrer damit zu tun? Und wie könnte das Aufwachsen in anderen – ärmeren – Verhältnissen damit zusammenhängen?

Auch Vika hat neulich etwas mehr Geld als gewöhnlich für ihren Geburtstag ausgegeben und hat gemischte Gefühle dazu. Deswegen möchten wir über unseren Umgang mit Existenzangst sprechen, günstige Eistee-Tricks auspacken und über Statussymbole philosophieren.

Im Njetztalk schauen wir nach Georgien. Seit Wochen gibt es in der Hauptstadt Tiflis Proteste gegen das sogenannte „russische Gesetz“ und damit einhergehend auch ganz schön viele Videos auf TikTok von Menschen, die Teil davon sind. Wer protestiert hier genau? Welche Auswirkungen wird dieses Gesetz haben? Und was hat Russland damit zu tun? Das ordnet uns ARD-Reporter Björn Blaschke ein. Wie Menschen darauf schauen, die georgische Wurzeln haben, erzählen uns Mariam und Ani.

In der Potschta der Woche gibt es zum Schluss noch gute Nachrichten aus der Community von Sonja - einer unserer Aberglauben scheint zu wirken! Walerijas Mama darf aber bitte niemals davon erfahren...

Hier kommt ihr zu aktuellen Informationen zu den Demonstrationen in Georgien und dem Gesetz zu „ausländischer Einflussnahme“ von der Tagesschau: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/georgien-gesetz-protest-100.html

Und hier kommt ihr zu „27 – Der Podcast zur Europawahl“: https://1.ard.de/27-podcast?cp=njett

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 14. Mai 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in Georgien ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.