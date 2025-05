7 UNSER ERFOLG = GLÜCK?

Hannes darf endlich sein Elfchen vortragen!

Warum Jeremy kein Deo verwendet hat und wie lang Achselhaare eigentlich sein sollten, klären die beiden in der neuen Folge.

Außerdem: Wie war ihre Schulzeit? Wie findet man seine Passion, wenn Schule einfach nur nervt? Und ist ihr aktueller Erfolg am Ende vielleicht doch nur Glück?

Hier geht es zu Tahsims Interviewformat: https://www.tiktok.com/@tahsims_interviewformat

Habt ihr Themenvorschläge oder Feedback?

Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

,

+++

Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar.

+++