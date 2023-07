7 Warum unsere Muttersprache die Salatsprache ist

Zu Beginn dieser Folge müssen wir uns direkt entschuldigen für die Fake News, die wir zu Filip Kirkorov verbreitet haben - dafür gibt’s nen goldenen Pelmeni-Stern für alle Aufmerksamen. In der Frage der Woche geht es darum, mit wem wir eigentlich genau auf russisch sprechen und mit wem nicht. Wieso spricht Walerija mit ihren Brüdern auf deutsch, aber mit ihrer Mutter auf russisch? Und wieso spricht Vika, komme was wolle, mit ihrem Bruder auf russisch, obwohl er eigentlich gerne auf deutsch antwortet? Wir philosophieren über das Verlernen der Muttersprache, wie es ist bilingual aufzuwachsen, was fränkische und bayrische Dialekte mit Russisch zu tun haben können und warum wir stolz darauf waren, gut im Schulfach Deutsch zu sein. Also zumindest eine von uns. Liebe Grüße an Walerijas Deutschlehrerin an dieser Stelle. Und Liebe Grüße an TikTokerin @kalinkavs und Instagramerin @athmrva, wir feiern es, wie ihr die richtigen Worte für unsere Gefühle zur russischen Sprache gefunden habt! Und als Hausaufgabe könnt ihr jetzt einmal alle diesen Laut Aussprechen.

