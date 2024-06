71 Stammbaum-Forschung & Slavic Hair-Trend (live von der re:publica)

Privet aus einer „Budka“! Walerija und Vika fühlen sich bei dieser Aufzeichnung ein bisschen wie in einer Telefonzelle. Wir sind nämlich auf der re:publica, einer Digitalkonferenz in Berlin und zeichnen in einem kleinen Plexiglas-Häuschen auf! Und wie das für so eine Reise üblich ist, möchten wir gegenseitig wissen, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat. Deswegen stellen wir uns dieses Mal ausnahmsweise direkt mehrere Fragen der Wochen! Wieso ist Vika in dem Foto-Keller eines Opas von einer russischen Freundin gelandet? Was versucht er hier herauszufinden? Walerija hat sich währenddessen an einen wichtigen Moment in ihrem Teenie-Leben und ein Versprechen zwischen ihr und ihrer besten Freundin erinnert. Ist das der Moment, der alles verändert hat? Am Ende haben wir nicht nur über unseren Werdegang, unsere Privilegien und Chancen philosophiert, sondern sind auch wieder auf dem neuesten Stand! Im Njetztalk hat uns eine DM von Hörerin Darja ein richtiges Rabbit-Hole entlanggeschickt: Dem „Real Slavic Hair-Trend“. Was genau ist Slavic Hair überhaupt? Und was sollte uns bewusst sein, bevor wir so eine Echthaarverlängerungen bestellen? Wir wären übrigens nicht wir, wenn wir nicht GENAU den passenden Aberglauben hätten! Vielen Dank, Darja, für das Thema und deine Arbeit! Schaut gerne bei ihr vorbei: https://www.instagram.com/darjalinder?igsh=aTlqOXJvNXhsanV Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM: Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ +++ Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

Privet aus einer „Budka“! Walerija und Vika fühlen sich bei dieser Aufzeichnung ein bisschen wie in einer Telefonzelle. Wir sind nämlich auf der re:publica, einer Digitalkonferenz in Berlin und zeichnen in einem kleinen Plexiglas-Häuschen auf! Und wie das für so eine Reise üblich ist, möchten wir gegenseitig wissen, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat. Deswegen stellen wir uns dieses Mal ausnahmsweise direkt mehrere Fragen der Wochen!

Wieso ist Vika in dem Foto-Keller eines Opas von einer russischen Freundin gelandet? Was versucht er hier herauszufinden? Walerija hat sich währenddessen an einen wichtigen Moment in ihrem Teenie-Leben und ein Versprechen zwischen ihr und ihrer besten Freundin erinnert. Ist das der Moment, der alles verändert hat? Am Ende haben wir nicht nur über unseren Werdegang, unsere Privilegien und Chancen philosophiert, sondern sind auch wieder auf dem neuesten Stand!

Im Njetztalk hat uns eine DM von Hörerin Darja ein richtiges Rabbit-Hole entlanggeschickt: Es geht um den „Real Slavic Hair-Trend“. Was genau ist Slavic Hair überhaupt? Und was sollte uns bewusst sein, bevor wir so eine Echthaarverlängerungen bestellen? Wir wären übrigens nicht wir, wenn wir nicht GENAU den passenden Aberglauben zu dem Thema hätten!

Vielen Dank, Darja, für das Thema und deine Arbeit!

Schaut gerne bei ihr vorbei: https://www.instagram.com/darjalinder?igsh=aTlqOXJvNXhsanV

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

