72 Warum wir Dua Lipa & russische Snack-Kombis feiern

Na, ihr Hasen? Die njetten Mädchen sind in Sommer-Konzert-Snack-Laune! Vika schwärmt noch von ihrer letzten Konzert-Erfahrung, denn sie hat Dua Lipa live in Berlin gesehen und eine russische Freundin mitgenommen. Wieso Dua Lipa? Weil Vika eine kleine bis mittelgroße Obsession mit ihr hat.

Während es gerade einen riesigen Hype um Taylor Swift gibt, lässt das Vika ziemlich kalt. In der Frage der Woche möchte Walerija verstehen, warum Vika ein Fan von ihr ist. Und Vika hat da eine kleine Präsentation vorbereitet. Apropos Musik: Wir möchten auch über einen aktuellen Sommerhit sprechen. Denn es gibt einen Robin Schulz-Remix von einem Song des russischen Rappers MORGENSHTERN.

Und zum Schluss gibt es ein kleines Sommersnack-Tasting, mit den verrücktesten Snack-Kombinationen aus der Kindheit. Danke für die Inspiration @daniel.lbdv! Ob Schmand-Tomaten-Zucker-Kombinationen, Kürbiskerne oder die osteuropäische Variante von Mac and Cheese: priyatnogo appetita (Guten Appetit!). Habt ihr noch mehr Kindheitssnacks, die wir probieren müssen? Dann erzählt uns davon!

Habt ihr sonst Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram:

https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram:

https://www.instagram.com/walerija_/

Hier kommt ihr zum Schmand-Tomate-Zucker-Rezept:

https://www.tiktok.com/@daniel.lbdv/video/7372542988070767905?lang=de-DE

Und hier kommt ihr zum Rhabarber-Salz-Snack:

https://www.tiktok.com/@mitch.inomova/video/7360351183329889568?lang=de-DE

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.