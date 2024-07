74 „Can you WC?“ – Urlaub mit russischen Müttern

Wie heißt es so schön? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub! Zumindest könnte Vika nach ihrem Urlaub mit ihrer russischen Mama wahrscheinlich bald wieder einen vertragen. Aber wieso eigentlich? Das möchte Walerija in der Frage der Woche herausfinden und wissen: Wie ist es 7 Tage lang mit der russischen Mutter und ihrer Kindheitsfreundin im Urlaub zu sein?

Sagen wir es so: Vika hat viel gelernt. Über sich, die Mentalität ihrer Familie, neue Sprachenmix-Kombinationen und auch wie man gaaanz viel Geduld übt.

Im Njetztalk muss sich Walerija eine unangenehme Situation von der Leber sprechen. Sie verkauft aktuell Möbel über Kleinanzeigen und kommt so in Kontakt mit einigen ukrainischen Menschen. Hätte ihr eine passende Vokabel ein Missverständnis erspart? Wir sind uns unsicher.

Dafür können wir jetzt immerhin ganz sicher sein, wie es zum Bandnamen „Nu Pagadi“ der Popstars-Band im Jahr 2004 kam. Einem Ex-Bandmitglied in unseren TikTok-Kommentaren sei Dank! Jetzt können wir endlich einen i-Punkt an alle Geschichten machen.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.