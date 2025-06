74 - Mord im Jobcenter

Ein Mann nimmt einen Termin in einem Jobcenter in NRW wahr und wartet in dem Gebäude auf einem Flur vor einem Büro. Was nach normalem Alltag klingt, ändert sich innerhalb weniger Sekunden. Der wartende Mann hört plötzlich Schreie aus dem Büro, in dem er eigentlich einen Termin hatte. Was war passiert? Kurze Zeit später stirbt ein Mensch.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Angriff - Warum ein Jobcenter im September 2012 zu einem Tatort wurde.

(20:58) Sicherheit im Jobcenter - Julia ausm DASDING-Team weiß, welche Sicherheitsmaßnahmen es seit dem Fall gab.

(23:44) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.