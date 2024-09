77 Aberglaube-Fail, Budapest-Reise mit gemischten Gefühlen & Telegram-Rabbit Hole

“Wo ist der Aberglaube der Woche?“ Ihr habt gefragt – Walerija und Vika liefern in dieser Folge ordentlich nach. Wir waren nämlich gemeinsam in Budapest auf einem Festival. Normalerweise hätte Vika einen typischen Reise-Aberglauben gemacht, den sie dieses Mal ausgelassen hat. Könnte das etwa der Grund sein für die weniger schönen Dinge, die uns vor, während und nach der Reise passiert sind? (Offiziell wissen wir: natürlich nicht). Wir möchten das Erlebte verarbeiten und fragen uns: Welche Dinge haben was mit uns gemacht, die Menschen ohne Bezug zu Osteuropa nicht mal auffallen würden? Wir haben uns zumindest sehr über bestimmte Gerichte, Gerüche & den ein oder anderen überdimensionalen Sticker gefreut. Wir haben außerdem Gesprächs- und Erklärungsbedarf zu Telegram. Denn der App-Mitgründer Pawel Durow wurde in Frankreich verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, zu wenig zu unternehmen, um gegen die Nutzung der App für kriminelle Aktivitäten vorzugehen. Welche Rolle die App für uns und unser russischsprachiges Umfeld spielt und wieso die Rabbit Hole rund um den Gründer Pawel Durow tiefer ist, als man denkt, hört ihr im Njetztalk. Zum Abschluss freuen wir uns sehr über ein Foto in der Community-Rubrik Potschta der Woche und wünschen euch noch einen schönen Tag – Tschüss.

Hier kommt ihr zum Video vom Kanal MDR DOK zum „Ungarnaufstand 1956“: https://www.youtube.com/watch?v=mnJtfiSgyFY

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.