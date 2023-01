79 - Der Mörder, der zum Videocall kam

Bei der Feuerwehr geht ein Notruf ein. Ein Mann liegt in einem Blumenbeet. Er ist voller Blut. Was genau passiert ist, kann die Frau am Telefon nicht sagen.

Außerdem: Könnte jeder Mensch einen anderen Menschen töten? Das und einiges mehr erklärt uns Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Nahlah Saimeh.

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist dem Mann im Beet zugestoßen?

(26:31) Die Expertin - Kann jeder Mensch einen anderen töten? Interview mit Dr. Nahlah Saimeh, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Forensik.

(40:53) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.