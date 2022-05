8 Behind the Bundestag | Junge Politikerinnen, Macht und Lieblingsorte

Diesmal nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des Bundestags. Wir wollen euch in diesem Podcast nicht nur Politik erklären, sondern auch mit euch checken, wie und wo sie gemacht wird. Ria Schröder von der FDP und Ronja Kemmer von der CDU nehmen uns mit an ihre Lieblingsorte in und um den Bundestag. Sie erzählen, wie es war, das erste Mal in den großen Plenarsaal mit den blauen Stühlen zu kommen. Was mal so richtig peinlich war und was passieren würde, wenn ein*e Abgeordnete*r zu schnell Auto fährt oder was im Supermarkt mitgehen lässt. Und es geht auch um die Politik: Wie sie den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Bundestag und ihrer täglichen Arbeit erleben und wie es ist, an der Macht zu sein oder eben nicht - in der Opposition.

