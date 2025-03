Endlich ist es so weit: Sharons Abschlusskonzert steht an. Wird die Tour ihren Wünschen entsprechen und kann sie ihre Karriere auf ein neues Level heben? Und was sind das eigentlich für komische Geräusche da im Backstage...? Und natürlich klären wir in dieser Folge auch die Frage aller Fragen: Ist Pforzheim nun hässlich oder nicht?

+++

Podcast-Tipp: „Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia“

https://1.ard.de/sockenpuppe