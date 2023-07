8 Warum russische Medizin nichts für schwache Nerven ist

Eure njetten Mädchen fragen sich in dieser Folge: WARUM ist das russisch in Hollywood Blockbuster Filmen, wie Black Widow zum Beispiel, so unfassbar schlecht?! Wir wären für ne Petition. Wir widmen uns in der Frage der Woche um die russische (Hausmittel-)Medizin, denn die ist fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Aktivkohletabletten, Jod, Kaliumpermanganat oder Knoblauchzehen neben dem Bett - russische Behandlungsmethoden sind manchmal nichts für schwache Nerven. Und im Njetztalk gibt’s ein Shoutout an Slavik (@slavik.ma4) - wir feiern deine „humoristischen“ Videos (vor allem die über Fleisch und Teig).

