81 - Overkill

In einer Werkstatt in Schleswig-Holstein wird im Mai 2021 ein Mann erschossen und liegen gelassen. Der Täter verschwindet. Es ist nicht der erste Mensch, den der Täter getötet hat. Die Vorgeschichte der Morde ist lang.

Content-Warnung: In dieser Folge sprechen wir u.a. über das Thema häusliche Gewalt. Falls ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört vielleicht lieber in eine andere DASDING-Podcastfolge rein.

Hinweis: Die nächste Podcast-Folge erscheint erst in vier Wochen nach einer kleinen Pause.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist der Mann in der Werkstatt?

(34:20) Die Expertin - Welche Strafe droht uns, falls eine Kriegs- oder andere Schusswaffe auf unserem Dachboden liegt? Abgestimmt auf den Fall hat Justiz-Expertin Elena die Antwort.

(38:04) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu dem Fall

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.