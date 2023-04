83 - Der Freier, der Nachtportier und ein Totschlag

Eine Frau wird in einer Januarnacht in einem Luxushotel in Düsseldorf getötet. Im Hotel bekommt das wohl erstmal keiner mit. Zwischen fünf und sechs Uhr morgens kommt aber ein Taxifahrer zur Rezeption: Er sagt, dass er für das Zimmer 610 „vorbestellt“ sei. Der Nachtportier weiß von der Taxibestellung nichts. Ein paar Stunden später wird genau in diesem Zimmer 610 ein Zimmermädchen eine tote Frau finden. Was war passiert?

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist die tote Frau im Hotel?

(20:44) Die Expertin - Passend zum Fall klären wir: Wie kann man einen Tatverdächtigen aus dem Ausland zurück nach Deutschland holen? Justizexpertin Elena weiß, wie schwierig das ist.

(24:27) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.