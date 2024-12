85 Was wurde aus unseren deutschen Träumen?

Die njetten Mädchen laden zum Jahresende an einen imaginären Festtagstisch ein. Also lasst uns imaginären Olivje essen und anstoßen! Und ein bisschen träumen! Und Zurückblicken! Wir fangen an und fragen uns: Was waren eigentlich unsere ersten Träume hier in Deutschland? Während Walerija viel Zeit in ihrer Traumwelt verbracht hat, war Vika eher im Überlebensmodus als sie mit 11 Jahren in Deutschland mit ihrer Familie angekommen ist. Trotzdem gab es Dinge, die uns beide angetrieben haben und uns zu dem Weg gebracht haben, den wir aktuell gehen. Wie kann so ein „German Dream“ aussehen? Vom Führerschein und eigenem Auto, über Auslandssemester oder dem Wunsch der Familie ein besseres Leben schenken zu können – welche Rolle hat unsere Einwanderungsgeschichte dabei gespielt? Und bei so einer imaginären Feier, dürfen natürlich die großen und kleinen Momente und Nachrichten nicht fehlen, die uns das Jahr über beschäftigt haben. In der „Potschta des Jahres“ schauen wir auf Nachrichten, Mails und Kommentare aus der Community: TikTok-Diskussionen zum Campen, die aus dem Ruder gelaufen sind, euren Wunsch Sprachen zu lernen, um mit den Großeltern reden zu können oder auch das Gefühl von Hoffnungslosigkeit nach über 2 Jahren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das immer noch so Viele beschäftigt. Und während wir zurückblicken, merken wir, das ganz schön viel in diesem Jahr passiert ist! Danke, dass ihr zuhört, eure Erfahrungen und Wünsche mit uns teilt und einfach da seid. Spasibo! Wir freuen uns auf alles, was nächstes Jahr mit euch ansteht. Frohes Neues! Bis 2025, poka poka!

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.