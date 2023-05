86 - Mord an Kasse 1

Was an einer gewöhnlichen Supermarktkasse im Ort Kleve in Nordrhein-Westfalen passiert, wird die Zeuginnen und Zeugen der Tat noch lange beschäftigen. Genau diese Menschen werden später teilweise von einer "Hinrichtung" sprechen. Aber ein Zeuge sticht bei dieser Tat besonders heraus.

(00:00) Der Fall - Was ist in dem Supermarkt passiert?

(17:24) Die Expertin - Was passiert bei einem Täter-Opfer-Ausgleich? Justizexpertin Elena erklärt, wann so ein Ausgleich stattfinden kann.

(21:26) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

