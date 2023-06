88 - Falsche Freunde

Im September 2020 gehen vier junge Leute an einem Freitagabend zusammen in die Stadt. Sie wollen zusammen trinken und Shisha rauchen. Ein paar Stunden später ist einer von ihnen tot. Was war passiert? Warum konnte das nicht verhindert werden?

(00:00) Der Fall - Wie kam es zu diesem verhängnisvollen Abend?

(26:00) Die Expertin - Wann bin ich verpflichtet anderen Menschen zu helfen? Ab wann mache ich mich vielleicht strafbar? Justizexpertin Elena entwirrt für uns das Strafgesetzbuch.

(30:00) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

