88 Kulturclash: Zwischen russischen Feiertagen & deutschem Detox

In dieser Folge versuchen die njetten Mädchen die beiden kulturellen Welten, in denen sie sich bewegen, zu vereinen. Während sie nach russischen Brotvokabeln fischen, kriegen sie in Smalltalk-Situationen immer noch Komplimente für ihr gutes Deutsch! (Ja, das passiert immer noch) und während in Deutschland die Feiertage spätestens Anfang des Jahres vorbei sind, ist es bei ihren russischen Familien anders. (Zumindest teilweise). Nach einem kleinen Kalender-Exkurs (denn wir haben das mit den Feiertagen endlich verstanden!) muss Vika ihre „Problema der Woche“ mit Walerija besprechen. Sie bräuchte nämlich dringend einen Party-Detox. Aber ihre Familie ist eigentlich noch in Feierlaune. Was kann Sie also tun, um diese Situation geschickt zu navigieren? Walerija kramt in spirituellen Büchern und fragt mal wieder die KI um Rat. Ob das (klischeebehaftete und fehlerhafte) Kompromiss-Fest überzeugen kann? Wir merken: Die Verbindung von familiären Traditionen in unseren deutschen Alltag ist nicht immer so einfach. Deswegen schließen wir mit den Feierlichkeiten ab und widmen uns dem russischsprachigen Algorithmus. Der hat uns ein Video ausgespielt, der sich mit Walerijas russischem Spitznamen beschäftigt. (Und das passiert immerhin nicht so oft!) Wir versuchen in der russischen Spitznamen-Logik durchzusteigen und fragen uns, wieso damit im deutschen Alltag nicht wirklich warm werden können. Heißt ihr Eugen und hört diesen Podcast? Dann meldet euch gerne bei uns. So wie Nikki! Sie hat uns einen Pelmeni-Aberglauben für die Folge mitgebracht, den wir auf jeden Fall übernehmen möchten. Wenn wir dann wieder in Feierlaune sind.

