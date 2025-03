89 Wie es sich anfühlt, (nicht) wählen zu können

Die njetten Mädchen sind zurück und müssen sich bei euch entschuldigen: Dafür, dass sie euch in den letzten intensiven Wochen allein gelassen haben! Wochen, die geprägt waren von der vorgezogenen Bundestagswahl. Eine von uns konnte ihre Stimme abgeben und Deutschlands Zukunft mitbestimmen, die andere musste wortwörtlich draußen vor dem Wahllokal warten. Wir fragen uns: Wie ging es uns damit? Außerdem erlebten wir Nachfragen zum Stand unseres deutschen Passes, viele Gespräche zu unserer Migrationsgeschichte und wurden mit steilen Thesen konfrontiert, mit denen wir erstmal umgehen mussten. Haben wir einfach den Einbürgerungstest verhauen? Und wählen wirklich überdurchschnittlich viele russischsprachige Menschen die AfD? Spoiler zu beiden: Nicht wirklich. Auch aus unserer Community hören wir, dass die aktuelle politische Situation für Reibungspotenzial in euren Familien gesorgt hat. Wir schauen im Njetztalk auf Kommentare und Gedanken rund um das Thema. Wieso fühlen sich manche Menschen mit Migrationsgeschichte in der alles dominierenden Debatte zur Migration mit gemeint und andere nicht? Auch wenn wir darauf keine eindeutige Antwort haben, am Ende wissen wir zumindest eine Sache sicher: Wenn wir Schlitten fahren wollen, müssen wir auch okay damit sein, ihn zu schleppen. Was das mit der Demokratie zu tun hat, hört ihr in der Folge!

Hier findet ihr die Infos aus unserer Folge:

https://www.dezim-institut.de/aktuelles/wie-waehlen-menschen-mit-migrationshintergrund/

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_476_125.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/wahlverhalten-von-migranten-bei-der-bundestagswahl-2025-110253291.html

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/drei-jahre-russlands-invasion-100.html

+++

Habt ihr Fragen, Wünsche, sonstige Gedanken zur Folge? Dann schreibt uns gerne an:

njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

+++

Hinweis: Diese Folge wurde am 25. Februar 2025 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage zur Bundestagswahl ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.