9 Warum unser russisches Herz für Silvester und chinesische Sternzeichen schlägt

Eure njetten Mädchen laden euch in dieser Folge ein, an unseren festlich russisch gedeckten Tisch zu kommen! Mit Olivje, Champagner, Chai und chinesischem Sternzeichen-Reading! Während Vika absolut in Weihnacht-Silvester-Stimmung ist, ist Walerija eher so Team „Grinch“. Und während Walerija eine Zwischenform von Weihnachten in ihrer Kindheit gefeiert hat und nie so wirklich wusste, was in Russland und was in Deutschland gefeiert wird, hat Vika den Durchblick und holt endlich das nach, was unsere russischen Mütter uns nie so wirklich erklärt haben. Wir philosophieren über die Absurdität von Schrottwichteln, verpeilte russische Mütter, die an Heiligabend noch last minute Geschenke besorgen und nicht ganz so gelungene Silvester-Erlebnisse. Wir regen uns außerdem auf, dass unsere deutschen Freunde unsere Bedeutung von Silvester nicht so nachvollziehen können. Und falls ihr euer chinesisches Sternzeichen noch nicht kennt - WE GOT YOU! Außerdem verbreiten wir im Njetztalk etwas sibirische Winterstimmung und nehmen euch mit in die YouTube-Rabbithole zu der kältesten Stadt der Welt namens Jakutsk und einer Welt in der eine angenehme Temperatur von -60 Grad Celsius herrscht. Zum Schluss bleibt uns noch zu sagen: S nastupayushim bzw. С наступающим!!! (Wer das übersetzen kann, kriegt einen goldenen Pelmeni-Sterm!) Habt ihr Fragen, Wünsche oder Feedback zu der Folge? Dann slidet in unsere DMs oder schickt eine Mail an njettemaedchen@ dasding.de.

njette Mädchen gehört seit dem 6.1.2022 zu DASDING.

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/