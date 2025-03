90 Urlaub mit russischer Insta-Mum und Oscar-Gewinnerfilm „Anora“

Die njetten Mädchen sehen zwar nicht ganz so frisch aus wie Gurken oder Blumen, aber frisch genug, sodass man ihnen den Urlaub noch ansieht. Also so halb. Walerija war 5 Tage lang mit ihrer russischen Mutter unterwegs und hat einiges erlebt. Vika möchte wissen: was genau? Walerija hat seit langer Zeit mehrere Tage am Stück wieder auf ihrer Muttersprache gesprochen, hat ein paar Fotoshootings mit Anweisungen durchlebt und hat gleichzeitig versucht die Mentalität und Logik ihrer Mutter etwas besser verstehen zu können. Wie gut das funktioniert hat? Hört selbst! Vika hat in der Zwischenzeit den Frauentag zusammen mit ihrer Mutter gefeiert, inklusive Blumen und kitschigen Grußkartenbildern. Auch wenn das immer ein wichtiger Moment für viele russischsprachige Familien ist: Immer mehr Menschen haben eher gemischte Gefühle zu diesem Feiertag. Im Njetztalk möchten wir nochmal über den Oscar-Gewinnerfilm „Anora“ sprechen. Ist der Film klischeehaft? Ist die Auszeichnung problematisch? Denn Walerija und Vika waren im Kino und können endlich mitreden und schauen sich die Reaktionen und Kritik rund um den Film an. So viel können wir verraten: Die gemischten Gefühle ziehen sich auch hier durch.

