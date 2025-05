94 Russische Wurzeln & Gedenken – wie gehen wir damit um?

Diese Folge von den njetten Mädchen erscheint am 8. Mai – einem Tag, an dem weltweit an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wird. Dieses Jahr jährt sich das Kriegsende zum 80. Mal. Für Vika und Walerija ein Anlass, über Erinnerung, Gedenken und ihre eigenen Familiengeschichten nachzudenken. Die Geschichten unserer Großeltern und Vorfahren sind nämlich tief mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Die Leningrader Blockade während des Zweiten Weltkrieges (im heutigen Sankt Petersburg) prägte unsere Familien. Haben wir mit ihnen über den Krieg gesprochen – oder eben nicht? Damit verbunden ist der 9. Mai, der „Tag des Sieges“, in Russland. Seit dem großflächigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wird dieser Tag zunehmend militarisiert und instrumentalisiert, um den Krieg zu rechtfertigen. Wie können wir mit diesen Themen in dieser Zeit also am besten umgehen? In dieser Folge gibt’s keine fertigen Antworten, sondern persönliche Eindrücke, Unsicherheiten und die Frage: Wie können wir mit russischer Migrationsgeschichte heute mit dem Thema Erinnerung umgehen? Eure Gedanken und Erfahrungen interessieren uns deswegen umso mehr. Schreibt uns gerne an njettemaedchen@dasding.de oder schickt uns eine Sprachnachricht – wir besprechen sie gerne in der nächste Folge. Im Njetztalk bleiben wir zwar beim Thema „Geschichte zurückverfolgen“, wechseln aber auf einen fiktiven Charakter, den viele von uns kennen und lieben: Cheburashka! Ihr wischt schon: Die Mischung aus Maus und Affe, die damals mit einem Orangen-Paket in die Sowjetunion geschickt wurde und zu DEM Kindheitslieblingszeichentrickfilm schlechthin wurde. Wir stellen uns dank Creator @vipsauna nämlich die Frage: Woher kommt Cheburashka eigentlich wirklich? Kommt mit in das Rabbit Hole.

njettemaedchen@dasding.de

Hier kommt ihr zu den Dingen, die wir in der Folge ansprechen:

https://www.ost-klick.de/was-bedeutet-der-tag-des-sieges-die-verschiedenen-gesichter-des-9-mai/

https://www.zdf.de/video/reportagen/aspekte-106/erinnerung-gedenken-nazi-krieg-100

https://www.tiktok.com/@keine.erinnerungskultur?lang=de-DE

https://www.instagram.com/p/DEKBHaNCiuS/

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.