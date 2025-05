95 Sind wir streng? Und warum klauen wir Flieder?

Happy Marmeladen-Tag! Oder Muttertag? Oder doch nochmal Geburtstag? Bei den njetten Mädchen: Alles ein bisschen. In dieser Folge möchten wir nochmal klarstellen, warum wir an Muttertag immer daran erinnert werden, dass wir in einer Parallelwelt leben und unsere geheimen lyrischen Fähigkeiten mit euch teilen. Und auch Vikas Geburtstag muss nochmal verdaut werden – mit allen russischen Schlüsselanhängern und verspäteten Familienmitgliedern, die ebenso dazugehört haben. In der Frage der Woche möchten wir auf eine Aussage schauen, die im Podcast „Fest & Flauschig“ zu hören war: Wie streng sind wir eigentlich? Und könnte das wirklich etwas mit unseren Wurzeln zu tun haben, oder werden wir vielleicht einfach nur anders wahrgenommen? Das Thema Gedenken & Erinnern lässt uns in dieser Folge noch nicht ganz los und deswegen hören und lesen wir Nachrichten von euch vor. Ihr erzählt uns von euren Traditionen, den gemischten Gefühlen und den Umgang von euch und eurer Familie mit dem 8. beziehungsweise 9. Mai – Großes Danke fürs Teilen! Und zum Schluss schauen wir auf einen Trend, der uns nicht nur deutlich macht, wieso wir nicht außerhalb unserer Kultur daten können, sondern auch beweist, dass wir keine Ahnung von Pflanzen haben. Aber gerne so tun als ob. Zumindest für unser deutsches Umfeld.

Habt ihr sonst irgendwelche Fragen, Wünsche oder sonstige Gedanken zur Folge? Dann schreibt uns gerne an: njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 15. Mai 2025 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.