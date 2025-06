96 KI, hilf meiner russischen Mutter!

Die njetten Mädchen möchten heute über KI, oder auf Russisch ИИ (II) sprechen. Denn Walerijas Mutter hat einen neuen Freund und Helfer im Alltag gefunden: ChatGPT. Egal ob es um Nachrichten an deutsche Bekannte, Briefe an den Vermieter oder Hilfe beim Ausdenken von russischen Gedichten geht. Wie genau hilft ihr die KI? Und wo kann sie auch an Grenzen stoßen? Vika und Walerija philosophieren darüber, wann wir uns künstliche Intelligenz in der Kindheit gewünscht hätten. Und während wir die Kritik rund um KI besprechen, müssen wir noch überlegen, wie wir das an unsere Familien weitergeben können. Also auch sprachlich. Im Njetztalk ringen wir stellenweise auch nach Worten, denn wir bleiben bei KI-generierten Bildern und Memes - genauer gesagt: Brainrot.

Was ist Brainrot? Wieso finden das Leute (wie Walerija) lustig und andere (wie Vika) eher nicht? Was unterscheidet die russische Version von Brainrot von den anderen? Und wird sie es schaffen Vika von dem Konzept zu überzeugen? Dafür müsst ihr in die Folge reinhören!

Habt ihr sonst irgendwelche Fragen, Wünsche oder sonstige Gedanken zur Folge? Dann schreibt uns gerne an: njettemaedchen@dasding.de

oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Hier kommt ihr zum besprochenen Brainrot-Video:

https://youtu.be/-mJENuEN_rs?si=G-cgDeKpe4NDMO99

+++++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.