97 Rollendes R und Durak im Urlaub

Sommerliche Grüße von den njetten Mädchen. In dieser Folge steht alles unter dem Motto: Urlaub! Wir sind mit unseren Freundinnen verreist und haben dabei Dinge an uns bemerkt und machen in dieser Folge eine dringend notwendige Urlaubs-Nachbesprechung. Welche Unterschiede sind uns zu unseren deutschen Freundinnen aufgefallen? Welche großen und kleinen Momente haben was mit uns gemacht? Egal ob Kroatien oder Spanien, hauptsache wir sind overdressed, wissen, was man nach dem Duschen sagt und haben Durak-Karten dabei. Und weil wir im Urlaub bei einer Durak-Regel ins Schwitzen gekommen sind, checken wir im Njetztalk - dank der njetten Mädchen Community - ab, wie man einen Spielzug richtig spielt. Spasibo an dieser Stelle. Zum Schluss gibt’s einen (eigenen) Aberglauben zum Weitersagen und Verinnerlichen und eine Partie Durak, um ein für alle Mal zu checken, wer von uns die Durak-Meisterin ist. (Wir beide natürlich!)

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.