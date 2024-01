Armani White & Zavet | Billie Eilish und das sibirische Zebra

Armani White hat es geschafft, mit nur einer Single zum Weltstar zu werden. „Billie Eilish“ wurde über 300 Millionen mal gestreamt und ist in dutzenden Ländern in den Charts. In Deutschland war er zum ersten Mal – und wird ausgerechnet von unserem Moderator Sandy interviewt, der nichts besseres zu tun hat, als mit dem Rapper aus West-Philadelphia über Zebrafleisch zu philosophieren.

Der zweite Gast der Woche ist die Rapperin Zavet, die aus Mannheim kommt und mit „In my mind“ ebenfalls einen TikTok-Hit geschrieben hat. Gebürtig kommt sie übrigens aus Sibirien. Was es außerdem mit den blauen Herzen unter ihren Posts auf sich hat, erfahrt ihr in der neuen Ausgabe von Sandys Sprechstunde.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333