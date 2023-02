Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz

Eva Schulz trifft jeden zweiten Mittwoch Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview - und macht sich so ihre Gedanken.

Deutschland3000 war von Juni 2017 bis August 2022 ein Format von funk.

Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie du sie vorher noch nie gehört hast. Deutschland3000 soll dich, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt.

Menschen, die mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Sie debattiert mit Fynn Kliemann über seinen Traum vom Altwerden, mit Collien Ulmen-Fernandes über Geschlechterrollen und dem Millionär Leon Windscheid darüber, ob Geld wirklich glücklich macht.

Deutschland3000 hat 2020 übrigens sogar den Deutschen Podcast Preis gewonnen...

...und zwar in der Kategorie "Beste*r Interviewer*in"! Man könnte also fast schon sagen, dass Eva den Preis gewonnen hat. Aber natürlich steckt hinter so einem Podcast immer jede Menge Teamwork!

