Belarus - 10 Tage Knast fürs Demonstrieren

Bei jedem Polizeiauto, das an ihr vorbeifährt, denkt Mascha: "OK, das wird jetzt Festnahme Nr. 4..." Dreimal stand die Polizei schon vor ihrer Tür, weil sie sich an den Protesten im Land beteiligt. Zuletzt war sie sogar 10 Tage im Gefängnis. Was sie dort erlebt hat, erzählt sie Ramin in dieser Folge von Sack Reis. Warum es für sie wichtig ist, trotzdem weiter zu demonstrieren – gegen Alexander Lukaschenko, der in Maschas Augen schon gar nicht mehr gewählter Präsident von Belarus ist. Und wie sie es schafft, trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren - ihr Rezept: hart Feiern und eine große Portion schwarzer Humor.

