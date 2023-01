Chakuza | Liebe & KI - Das exklusive Pre-Listening

Chakuza bringt kommende Woche seine neue Platte „Liebe & KI“ raus – und weil Warten ziemlich nervt, dürfen wir in Sandy’s Sprechstunde schon jetzt exklusiv vorab in die neuen Songs reinhören. Chakuza verrät außerdem, wieso ältere Rapper mehr auf dem Kasten haben als die jungen Kollegen und aus welcher Stadt in Österreich er wirklich kommt. Kleiner Tipp: Was in seinem Wikipedia-Eintrag steht, stimmt nicht.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333