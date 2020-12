"Biontech meldet Erfolg bei Impfstoff". Das war am 9. November und wahrscheinlich die Nachricht des Jahres. Seit Anfang 2020 bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben und irgendwie war von Anfang an klar: Nur mit einem Impfstoff kann der alte Alltag zurück kommen. Konzerte, Parties, Familienfeiern: all das wird dann irgendwann wieder möglich. Inzwischen gibt es mehrere Firmen, die kurz davor sind, Corona-Impfstoffe an den Start zu bringen, die Zulassungsverfahren laufen. In unserer Folge Pancake Politik klären wir: Wie funktionieren die Corona-Impfstoffe? Warum ging es so schnell mit der Forschung? Wie soll die Impfung in Deutschland ablaufen?

Mit dabei in dieser Folge:

Die Virologin Dr. Christine Dahlke vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Hamburg. Sie forscht gerade selbst an einem Corona-Impfstoff.

Und Christopher Jähnert aus dem SWR Hauptstadtstudio in Berlin.

