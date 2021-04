Am 3. Juni findet die Verleihung des Deutschen Podcast Preises 2021 in Berlin statt - und DASDING ist mit zwei Podcasts mit am Start! Hier kannst du deinem Lieblingspodcast zum Publikumspreis verhelfen!

Gib deinem Lieblingspodcast den Publikumspreis beim Deutschen Podcast Preis 2021!

Beim Publikumspreis entscheidest du mit deinem Vote, welcher Podcast gewinnt!

Nominiert für DASDING sind: Pancake Politik und Sack Reis - Was geht dich die Welt an?. Klick' auf den jeweiligen Podcast und du kommst direkt zum Voting für deinen Lieblingspodcast.

Das sind Pancake Politik und Sack Reis:

Politik kann so easy und fluffig sein wie Pancakes - das zeigt euch Valentina Vapaux alle zwei Wochen in einer neuen Folge Pancake Politik mit aktuellen politischen Themen aus deinem Social Media-Feed. Sie beleuchtet zusammen mit dem SWR- Hauptstadtstudio in Berlin die Hintergründe und erklärt die Auswirkungen auf unser Leben.

Bei Sack Reis checkst du, was es mit dir zu tun hat, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Einmal die Woche quatschen Merve Kayikci (Primamuslima), Malcolm Ohanwe (Kanackische Welle) und Ramin Sina mit Leuten, die das erleben, was wir als News sehen, lesen oder hören: Wie sicher fühlst du dich als Frau in Kairos Straßen? Wieso müsst ihr euch in Nordirland immer noch bekriegen? Für welche Freiheiten kämpfst du in Hongkong?

