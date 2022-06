Deutschland3000 - Aminata Belli, wie hast du‘s von der Kirmes vor die Kamera geschafft?

Wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man aufstehen und was sagen. Man wird dann nicht seinen Job verlieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen sich Leute wirklich trauen, Leute auszuschließen, weil sie Dinge ansprechen. Das ist spätestens seit MeToo, glaube ich, so. Es geht nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, deshalb kann jeder was sagen, immer.