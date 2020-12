Kurze Frage zum Einstieg: Wie oft habt ihr bisher den Film “Notting Hill” gesehen? Walerija eher: null Mal. Johannes eher: ja. Bei Felix Kummer wissen wir es nicht. Dafür ist sein Song-Tindern aber Thema in dieser Folge Endorphine für Delfine. Und das habt ihr hoffentlich schon 243.711 Mal gesehen. Danke an dieser Stelle. Im Podcast klären wir heute, warum Felix ein absolut charmanter Medienprofi ist, trotzdem aber nicht gerne in der Tagesschau auftaucht und ob Johannes sich eigentlich irgendwelche Gedanken macht, wenn er Sidos Arschf***song abspielt. Außerdem: Stichwort “Wie viel ist dein Outfit wert? Sind fast 1000 Euro für Walerijas Abiball-Glitzerkleid gerechtfertigt? Und will das vielleicht irgendjemand von euch auftragen? Dann bitte eine Whatsapp an die 0172 10 10 951 mit dem Kennwort “Glitzerdelfin”. Was letzte Preis?

