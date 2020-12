Kurz vorm Lockdown-Light hat Walerija Musikerin und Künstlerin Mine für ihr neues Youtubeformat "Brust raus" getroffen. Genau um dieses Interview geht's in dieser Folge Endorphine für Delfine. Und um den Spagat zwischen es okay, finden, wenn Dinge nicht okay sind und es so richtig zu hassen. Außerdem klären wir, warum "starke Frau" für Mine kein Kompliment ist und warum deswegen auch Walerija und Johannes über ihre Wortwahl nachdenken. Und eine Triggerwarnung: Im Interview mit Mine und in unserem Podcast geht es ab ca. 25.30 um, teils härtere, Erlebnisse mit dem Thema Mobbing. Falls du das nicht hören möchtest, möchten wir dich hier kurz darauf hinweisen. Danke!

---

Brust Raus mit Mine-Interview: https://www.youtube.com/watch?v=hB5sailIAWI

Walerija bei Instagram https://www.instagram.com/walerija_/

Dieser Podcast auf allen Plattformen https://www.dasding.de/n/podcast/_endorphine-fuer-delfine.html