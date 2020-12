Die Pro-Choice-Aktivistin aus Polen

Ola macht Social Media für das "Abortion Dreamteam" - eine Gruppe, die Menschen hilft, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und zwar, wie sie sagt: DIY, zuhause und ohne ärztliche Hilfe. Denn in Polen sind Abtreibungen seit kurzem quasi verboten. Merve fällt es in dieser Folge gar nicht leicht, über ihre Sicht auf das Thema zu sprechen. Doch was sich daraus entwickelt, ist ein Gespräch über die katholische Kirche und deren Rolle in Olas Leben, über coole Omas und warum es Ola manchmal hilft, als Dragqueen Lizzystrata aufzutreten.

Shownotes:

