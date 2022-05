DIE & DU | Dein Politikpodcast Podcast abonnieren DASDING Adresse des Podcasts Das ist die Adresse des RSS-Feeds. Wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, kopierst du am besten diese Adresse und gibst sie in deinem Podcatcher ein. ARD Audiothek

Spotify

Apple Podcasts

Politik einfach erklärt. Von jungen Leuten für junge Leute, für euch! Wir sind Victoria und Johanna und checken mit euch, was Politik mit unserem Alltag zu tun hat und beantworten die Fragen, die uns jungen Leute wirklich interessieren. Ohne Gelaber, sondern so, dass es jeder versteht. Wir sind direkt in Berlin, nehmen euch hinter die Kulissen der Politik und schauen, wo das, was DIE entscheiden, bei DIR im Alltag ankommt. Ihr habt ne Frage oder Vorschläge? Schickt uns eine Sprachnachricht oder Mail an dieunddu@DASDING.de. DIE & DU ist ein Podcast von DASDING vom SWR. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek, auf DASDING.de und überall wo’s Podcasts gibt.