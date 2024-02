43 - Die Toten im Auto

Februar 2020. Polizeibeamte halten einen Autofahrer im Kreis Germersheim in Rheinland-Pfalz an und entdecken eine tote Frau auf dem Beifahrersitz. Doch das ist kein Einzelfall. Denn es gibt noch zwei weitere Fälle bei Bonn und bei Nürnberg. Trotz eines zeitlichen Unterschiedes haben alle drei Fälle eine Verbindung - Leichenfundort Auto. Die Menschen sind nicht auf natürliche Weise gestorben. In dieser Folge gibt es die Hintergründe dazu.

Außerdem sprechen wir mit Christine Telser und Claudio Thunsdorff von der Hochschule der Polizei Rheinland Pfalz darüber, wie man Polizeibedienstete auf solche Extremsituationen vorbereiten kann.

Zeitstempel:

(00:00) Drei Fälle - eine Verbindung

(28:40) Polizei-Interview mit Christine Telser und Claudio Thunsdorff von der Hochschule der Polizei Rheinland Pfalz