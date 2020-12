Aufwendig recherchiert und analysiert. Was passierte in den fünf Minuten vor dem Mord? Und was danach? Luisa und Joost begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Der Podcast zeigt außerdem, wieso Richter so entscheiden wie sie entscheiden.

SWR Reporterin Elena erklärt das komplizierte Rechtssystem so, dass es alle verstehen. Immer wieder sind auch Gäste aus der Kriminalbranche dabei. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch. Was bekommst du bei uns, was du woanders nicht bekommst? 🕵🏼 Warum trifft man sich freiwillig mit einem Mörder, wenn man weiß, dass der mich umbringen will? Wieso bringt ein Mensch nachts plötzlich drei Menschen um? War das eine psychische Ausnahmesituation oder lange geplant? Wir, als deine Hosts Luisa und Joost, lesen dir nicht einfach irgendwelche Zeitungsberichte vor. Wir recherchieren und analysieren Urteile, um dann diesen einen Kriminalfall nochmal ganz detailliert nachzuzeichnen. Wir versuchen möglichst nah an die Wirklichkeit heranzukommen, um zu zeigen, wie sich das angefühlt haben muss. Denn das sind alles echte Geschichten, keine Krimifilme aus dem Fernsehen. Obendrauf gibt's Interviews mit Expert*innen. Zum Beispiel mit einem Tatortreiniger, der uns erzählt, wie hart der Job wirklich ist. Wer steckt hinter 5 Minuten vor dem Tod - Der DASDING Kriminalpodcast? DASDING Chris Müller Luisa und Joost sind die beiden Hosts. Luisa liebt aufgeräumte Wohnungen, guckt gefühlt 10 Serien parallel und interessiert sich für True Crime ("also ich find das nicht gruselig"). Joost mag zwar keine Horrorfilme ("das ist die schlimme Musik!"), seitdem er aber in einem Gericht das erste Mal einen Mörder gesehen hat, lässt ihn das nicht mehr los. Die Beiden haben den Drang herausfinden, was hinter Kriminalfällen steckt und was Menschen dazu motiviert, Verbrechen zu begehen. Unsere True-Crime Expertin Elena 😎👩🏼‍⚖️ Elena ist Anwältin und unser Justiz-Brain. Sie erklärt den Unterschied zwischen Mord und Totschlag, warum ein Richter so entschieden hat, wie er entschieden hat und warum eine Revision manchmal so lange dauert. Noch mehr True-Crime Content! Über unseren Instagram-Account kannst du uns Nachrichten und deine Meinung schreiben. Außerdem bekommst du zusätzlichen Crime-Content. Der DASDING Kriminalpodcast bei Instagram Auch unsere Gäste aus dem Podcast geben euch auf Insta nochmal exklusive Einblicke. Wie gehe ich damit um, wenn jemand aus meinem Freundeskreis einen Todesfall verarbeiten muss? Instagram 5 Minuten vor dem Tod gehört seit dem 9.12.2020 zu DASDING vom SWR.