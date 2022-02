Großbritannien: "Wie in einer Netflix-Serie!" - Geheime Corona-Partys und das böse Erwachen nach dem Brexit

Auch wenn es ihm manchmal schwer fällt - Neelesh nimmt mit Humor, was seit dem EU-Austritt in Großbritannien passiert.

Er ist in der Nähe von London geboren und aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Mauritius und Frankreich. Für sie ist der Brexit seit rund zwei Jahren Realität - mit direkten Folgen. Viele Lebensmittel sind teurer geworden, manche kaum noch zu finden, Arbeitskräfte fehlen. Außerdem sind Rassismus und Ausländerhass salonfähiger geworden. Und dann auch noch der Skandal um die geheimen Partys von Premierminister Boris Johnson während des Lockdowns. „Die Regierung ist nicht mehr kompetent“, sagt Neelesh. „Es ist traurig, das zu sagen, aber seit dem Brexit geht es bergab.“ Mit Merve spricht der Hobby-Tänzer Neelesh über die aktuelle Situation in Großbritannien, teilt seinen Frust über die Politik und warum er Großbritannien trotzdem noch immer für ein tolles Land hält.

