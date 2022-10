„In Germany we say: O’zapft is“ – über Chemotherapien

Ab jetzt läufts im Podcast – die Chemotherapien werden nämlich zahlreich in meinen Körper gepumpt. Damit wird mein Immunsystem plattgemacht und jeder noch so kleine Infekt kann ab sofort mein Ende bedeuten. Ein Ende, das sich meine Freundin Fine gar nicht vorstellen will, es aber natürlich trotzdem nicht lassen kann, meine genaue Diagnose stundenlang zu googeln. Was sie liest, trifft sie härter als die Tatsache, dass sie plötzlich einen glatzköpfigen Freund hat. Wir werden aber auch lernen, dass gar nicht jede Chemotherapie dafür sorgt, dass die Haare ausfallen. Jedes Mittelchen hat aber seinen ganz eigenen Blumenstrauß voller Nebenwirkungen in der Hinterhand. Wie Chemotherapien genau wirken und warum sie dafür an anderen Stellen im Körper Unfug anstellen, bespreche ich im zweiten Teil des Podcasts wieder mit Dr. Julia Brandt, Oberärztin in der Hämatologie am Uniklinikum Heidelberg.

Wenn du mir schreiben willst, kannst du das gerne über landofinfusion@dasing.de machen.