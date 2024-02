Isaiah | Mehr als „nur“ der Sohn von Max Herre und Joy Denalane

In dieser Woche ist Isaiah aus Berlin-Charlottenburg in Sandys Sprechstunde zu Gast. Ein Künstler, der so viel eigenes Talent hat, dass man ihm wirklich Unrecht tun würde, ihn zu sehr auf seine prominenten Eltern zu reduzieren. Auch wenn das mit Joy Denalane und Max Herre (Freundeskreis) natürlich selbst zwei sehr bekannte Musiker sind. Zumindest kurz geht es im Interview auch um die Frage, wie es ist, so prominente Eltern zu haben.

Moderator Sandy spricht die meiste Zeit mit Isaiah aber doch lieber über seine neue EP „Farben“, das Erwachsenwerden in Berlin, die musikalischen Einflüsse seines Großvaters und Isaiah’s Zukunftspläne.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333