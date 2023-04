Jamule | Was er aus seinen Fehlern gelernt hat

Kaum ein anderer Rapper hat so krasse Ups & Downs in seiner Karriere erlebt, wie Jamule. Vor wenigen Jahren noch gehyped, gefeiert und geliebt und mit dem Ruf des nächsten Superstars ausgestattet, galt er sogar als der bestbezahlte Newcomer im gesamten Rapgame. Doch dann kam ein Rassismus-Skandal auf den libanesisch-spanischen Rapper zu, der ihn fast seine Karriere gekostet hätte. In Sandys Sprechstunde erklärt Jamule wie es zu dem skandalösen Handyvideo kam, in dem er einen ziemlichen dummen Satz gesagt hat, der alles verändert hat. Jamule erklärt auch, warum er heute noch viel mehr versteht, dass die Aussage einfach nur dämlich war und wie er nun versucht, selbst gegen Rassismus zu kämpfen und die Umstände nutzen will, aufzuklären.

