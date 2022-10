„Keine Finca auf Kuba“ – mein Krankenhausalltag

Das „L“ in „Alltag“ steht für „Langeweile“. Zumindest, wenn es um meinen Alltag im Krankenhaus geht. Der ist nämlich ungefähr genauso spannend wie eine dreistündige Doku über den sibirischen Zwergbiber. Aber keine Ahnung, ob die überhaupt in Sibirien leben. In dieser Folge erzähle ich Euch von meinem drögen Alltag in der Klinik und wie ich versuche, Zeit rumzukriegen und schlaflose Nächte überwinde. Außerdem halte ich ein Plädoyer für die Pflegekräfte, denn die retten uns den Ar*** und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Im zweiten Teil des Podcasts verrät mir Dr. Julia Brandt vom Uniklinikum Heidelberg, wie Ärztinnen und Ärzte damit umgehen, wenn sie Patient:innen schlechte Nachrichten überbringen müssen und wie sie selbst damit umgehen - außerhalb des Krankenhauses. Wenn du mir schreiben willst, kannst du das gerne über landofinfusion@dasding.de machen.