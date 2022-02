Mali: "Timbuktu gibt es wirklich"- Fußball und großes Kino am Rande der Sahara

„Geh doch nach Timbuktu!“, das heißt so viel wie: „Geh so weit weg wie möglich!“ Genau dort, in dieser Stadt, die so unglaublich weit weg von allem sein soll, wohnt Alidji. Er ist 28 Jahre alt und hat fast sein gesamtes Leben in der Stadt am Rande der Sahara verbracht. Die meiste Zeit ist er mit der Kamera in der Hand unterwegs, um zu fotografieren und zu filmen. Zum Beispiel beim Spiel und der Siegesfeier des Fußballclubs in Timbuktu, wo er auch früher gespielt hat. Alles, was er wissen muss, hat er sich selbst beigebracht. „Ich habe nicht studiert und keinen Abschluss für eine Arbeit. Es ist nicht leicht, aber ich komme klar.“, erzählt Alidji. Und er will die Dinge anpacken. Zum Beispiel hat er ein Filmfestival in Timbuktu organisiert und will ein Kino gründen. Es wäre das erste in der Stadt. Vor etwa zehn Jahren hat Alidji das erlebt, was viele in Timbuktu heute nur noch als „die Krise“ bezeichnen. Islamistische Kämpfer hatten Timbuktu besetzt und die Bevölkerung ihren grausamen Regeln unterworfen. Alidji erzählt Malcolm, wie er die Besatzung damals erlebt hat, wie er heute in der Wüstenstadt lebt – und warum die Islamisten dabei immer noch eine große Rolle spielen. Und was er darüber denkt, dass die ausländischen Truppen vor Ort womöglich schon bald abziehen.

************************************************

Alidjis Bilder aus Timbuktu könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal sehen:

https://www.instagram.com/sack_reis_podcast/

Auch Malcolm ist auf Instagram und freut sich über Nachrichten:

https://www.instagram.com/malcolmohanwe/

Auch der Weltspiegel hat über die Situation in Mali berichtet. Die Filme könnt ihr hier sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=uYLCmDTlgDQ

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/mali-proteste-gegen-franzoesische-praesenz-video-100.html

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/mali-keine-ruhe-im-krisenstaat-video-100.html