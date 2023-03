Mariybu | Die Slaybae der Woche

Wenn man nach Mariybu googelt, begegnet einem immer wieder das Wort „Feminismus“. Die gebürtige Hamburgerin, die jetzt in Berlin lebt, gilt als ultra-feministische Rapperin. Aber was sagt sie selbst dazu? In Sandys Sprechstunde geht es diesmal um moderierende Cis-Männer, queere Plattenlabels und die Frage, ob man als Pöbelrapperin (Zitat des Hamburger Abendblatts) Musik von Blümchen hören darf. Und natürlich hören wir zusammen in ihr neues Album „Slaybae“ rein.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333