Moria: Willkommen in der Hölle

So wurde Masi begrüßt, als sie im Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos ankam. Für sie ein Schock – war sie doch gerade noch erleichtert, dass sie und ihre Familie die Fahrt übers Mittelmeer überlebt haben. Sie hat es mittlerweile rausgeschafft aus dem Lager und hilft anderen Geflüchteten als Übersetzerin. Warum ein Film über menschenfressende Ameisen sie nachhaltig beeindruckt hat, wie sie ihre Kindheit in Afghanistan wahrgenommen hat und warum sie mit Afghanistan den Geruch von Erde und mit dem Iran dagegen gar keinen Geruch verbindet, erzählt sie Ramin in dieser Folge.