Musso | Mailand oder Mannheim, Hauptsache Italien!

Der erste Gast des Jahres kommt aus Mannheim und heißt Musso. Ein Rapper mit italienischen Wurzeln, der seine fünfte Platte rausbringt, mit allen vorherigen Tonträgern in den Albumcharts erfolgreich war, aber trotzdem Wert darauf legt, dass er jetzt sein „erstes Album“ veröffentlicht. Wieso das so ist und weshalb Musso kurz nach seinem Karrierestart 2018 gleich zwei Jahre Pause eingelegt hat, erzählt er in Sandys Sprechstunde!

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333